Klimaschützer rufen nach Trump-Entscheidung zur Geschlossenheit auf

BONN (dpa-AFX) - Präsident Donald Trump hat nach seinem Amtsantritt im Januar erneut den Austritt der USA aus dem Pariser Klimaabkommen angekündigt - vor diesem Hintergrund richten Umweltschutz-Organisationen einen "Jetzt erst recht"-Appell an den Rest der internationalen Gemeinschaft. Von der UN-Klimakonferenz in den kommenden zehn Tagen in Bonn müsse die Botschaft ausgehen, dass Trump die internationale Klimapolitik nicht ausbremsen könne, forderte die Umweltorganisation Germanwatch: "Die Staatengemeinschaft muss zeigen, dass sie in wichtigen Feldern auch ohne die USA handlungsfähig ist."

Der größte CO2-Emittent verabschiedet sich