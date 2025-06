DeFi Technologies Venture-Portfoliounternehmen AMINA Bank erzielt Rekordwachstum im Jahr 2024

Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte DeFi Technologies DeFi Technologies -3,19 % Aktie 91 Aufrufe heute bruder_halblang vor 15 Minuten

Toronto (ots/PRNewswire) -- Transformatorisches Wachstum: Die AMINA Bank, ein Venture-Portfoliounternehmenvon DeFi Technologies, steigerte ihr verwaltetes Vermögen um 136 % auf 4,2Mrd. USD und erhöhte ihren Umsatz um 69 % auf 40,4 Mio. USD im Jahr 2024.- Strategische Validierung: DeFi Technologies tätigte eine Investition in Höhevon 27,35 Mio. USD (25 Mio. CHF) zu einem Zeitpunkt, an dem die AMINA Banküber ein verwaltetes Vermögen von rund 1 Mrd. USD verfügte. Das Wachstum derAMINA Bank unterstreicht die Risikostrategie und die Überzeugung desUnternehmens in Bezug auf regulierte Bankgeschäfte und Dienstleistungen fürdigitale Vermögenswerte.- Globale Expansion und Resilienz: Die AMINA Bank verdoppelte ihre Bankerträgein allen Ländern, wuchs in Abu Dhabi und Hongkong um 150 % bzw. 570 % imVergleich zum Vorjahr und verzeichnete keine Kreditausfälle und Kapitalquoten,die weit über den regulatorischen Anforderungen lagen.DeFi Technologies Inc. (das " Unternehmen " oder " DeFi Technologies ") (Nasdaq:DEFT) (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B) - ein Finanztechnologieunternehmen, das dieLücke zwischen den traditionellen Kapitalmärkten und dem dezentralen Finanzwesen( "DeFi ) schließt, veröffentlicht ein Update zu den Rekordergebnissen seinesVenture-Portfoliounternehmens AMINA Bank AG (" AMINA Bank ") - einer in derSchweiz lizenzierten Bank für digitale Vermögenswerte - für das Gesamtjahr 2024.DeFi Technologies hält einen Anteil von 5,07 % an der AMINA Bank und hat sichmit einer Investition von 27,35 Mio. USD (25 Mio. CHF oder 34,25 Mio. CAD,Stand: 12. Januar 2022) an der Serie-C-Finanzierungsrunde des Unternehmensbeteiligt, als das verwaltete Vermögen der AMINA Bank (" AUM ") rund 1 Mrd. USDbetrug. Die Investition ist eine Kernkomponente der DeFi Ventures-Strategie vonDeFi Technologies und spiegelt die Mission des Unternehmens wider, innovative,institutionelle Finanzinfrastrukturen zu unterstützen, die die weltweiteVerbreitung digitaler Vermögenswerte fördern.Seit der Erstinvestition von DeFi Technologies hat die AMINA Bank eine globaleUmstrukturierung durchgeführt und 2024 hervorragende Finanzergebnisse erzielt:- Umsatzwachstum von 69 % , auf 40,4 Mio. USD- Anstieg der AuM um 136 % , zum Jahresende 4,2 Mrd. USD- Netto-Neugeldzuflüsse (NNAs) in Höhe von 801 Mio. USD- Erreichen der Gewinnzone im vierten Quartal 2024- Keine Ausfälle im Kreditbuch seit mehr als fünf Jahren- Fast zwanzig aktive B2B2C-Partnerschaften , darunter einige der größtenPrivatbanken EuropasUntermauert wird das Wachstum der AMINA durch starke Fundamentaldaten. Mit einer