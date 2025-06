Arizona Sonoran gibt Einreichung des endgültigen Kurzprospekts im Zusammenhang mit der 45.000.000 C$ Bought Deal-Finanzierung bekannt

NICHT ZUR WEITERGABE AN US-AMERIKANISCHE NACHRICHTENDIENSTE ODER ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN.

Toronto, ON, 13. Juni 2025 - Arizona Sonoran Copper Company Inc. (TSX:ASCU | OTCQX:ASCUF) - https://www.commodity-tv.com/play/arizona-sonoran-copper-good-progress ... - ("ASCU" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass man einen endgültigen Kurzprospekt (der "Prospekt") in Verbindung mit seinem Kaufangebot von 22.500.000 Stammaktien am Kapital des Unternehmens (die "Stammaktien") zu einem Preis von 2.00 C$ pro Stammaktie (der "Ausgabepreis") für einen Bruttoerlös von 45.000.000 C$ (das "Angebot"), wie in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 02. Juni 2025 näher beschrieben. Im Rahmen des Angebots gewährte das Unternehmen den Konsortialbanken eine Mehrzuteilungsoption, um bis zu 15 % der im Rahmen des Angebots emittierten Stammaktien zum Emissionspreis zu erwerben. Diese Option kann von den Konsortialbanken jederzeit bis zu 30 Tage nach Abschluss des Angebots ganz oder teilweise ausgeübt werden. Die Konsortialbanken haben die Mehrzuteilungsoption in vollem Umfang ausgeübt.

In Verbindung mit dem Angebot hat das Unternehmen einen Übernahmevertrag mit Scotia Capital Inc. als alleinigem Bookrunner im Namen eines Konsortiums von Underwritern abgeschlossen, zu denen Canaccord Genuity Corp., Paradigm Capital Inc., Raymond James Ltd., Haywood Securities Inc., RBC Dominion Securities Inc. und Stifel Nicolaus Canada Inc. gehören.

Die Zustellung des Prospekts und etwaiger Änderungen erfolgt gemäß den Bestimmungen der geltenden Wertpapiergesetze ("Zugang gleich Zustellung"). Der Prospekt ist auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) unter dem Emittentenprofil des Unternehmens zugänglich.

Ein elektronisches Exemplar oder ein Exemplar in Papierform des Prospekts und aller Änderungen kann kostenlos von Scotia Capital Inc. per E-Mail unter equityprospectus@scotiabank.com angefordert werden, indem man Scotia Capital Inc. eine E-Mail-Adresse bzw. eine Adresse mitteilt. Der Prospekt enthält wichtige, detaillierte Informationen über das Unternehmen und das Angebot. Potenzielle Anleger sollten den Prospekt lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen.