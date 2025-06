Wadephul nicht überzeugt von Putin als Vermittler in Nahost

LARNAKA (dpa-AFX) - Außenminister Johann Wadephul hat sich nach seiner Nahost-Reise bei einem Zwischenstopp auf Zypern skeptisch zu einer möglichen Vermittlerrolle des russischen Präsidenten Wladimir Putin im Krieg zwischen Israel und Iran geäußert. Er kenne viele andere gute Personen und auch Staaten, die solch eine Rolle glaubwürdig einnehmen könnten, nicht zuletzt Zypern, sagte Wadephul bei einem Treffen mit seinem zyprischen Amtskollegen Konstantinos Kombos in der Hafenstadt Larnaka.

"Ich denke, es fehlt jetzt nicht an Personen oder an Staaten, die zur Vermittlung bereit sind, sondern an der Bereitschaft beider Seiten, jetzt die Verhandlung zu suchen", sagte Wadephul. Er appellierte erneut "insbesondere an Teheran", ein klares Zeichen zu geben.

Russlands Präsident Wladimir Putin hatte sich am Samstag nach Angaben des Kremls in einem Telefonat mit Trump als Vermittler im Konflikt zwischen Israel und dem Iran angeboten. Russland hat enge Beziehungen zum Iran und von dort unter anderem massenhaft Drohnen für seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine bezogen. US-Präsident Donald Trump befürwortete die Idee: "Ich wäre offen dafür", sagte er dem Fernsehsender ABC nach dem Telefonat./bk/hpa/tt/axaWa/DP/jha