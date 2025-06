DZ BANK stuft SALZGITTER AG auf 'Halten'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Salzgitter AG von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und den fairen Wert von 28,00 auf 21,50 Euro gesenkt. Dirk Schlamp verwies in einer am Montag vorliegenden Studie auf fehlende kurzfristige Treiber für die Aktien des Stahlkonzerns. Derweil bleibe das Marktumfeld vorerst herausfordernd: Steigender Importdruck, wieder ru?ckläufige Warmbandpreise in Nordeuropa sowie eine schwache europäische Konjunktur und hohe Unsicherheit belasteten die aktuelle Lage./rob/la/glVeröffentlichung der Original-Studie: 16.06.2025 / 15:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.06.2025 / 15:17 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Salzgitter Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,41 % und einem Kurs von 19,39EUR auf Tradegate (16. Juni 2025, 16:14 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Dirk Schlamp

Analysiertes Unternehmen: SALZGITTER AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A