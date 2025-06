Wärmegipfel der norddeutschen Stadtwerke mit Energieminister Goldschmidt

Reinbek (ots) -



- Kommunale Stadtwerke aus Schleswig-Holstein und Niedersachsen treiben

Wärmewende voran

- Anerkennung von Energieminister Goldschmidt für Fortschritte und Planungen der

Versogungsunternehmen

- Forderungen nach verbesserten Rahmenbedingungen zur erfolgreichen Umsetzung

der Wärmewende



Vergangene Woche haben 35 Geschäftsführer kommunaler Stadtwerke aus

Schleswig-Holstein und Niedersachsen mit Schleswig-Holsteins Energieminister

Tobias Goldschmidt über den aktuellen Stand und die zukünftigen Perspektiven der

kommunalen Wärmeplanung diskutiert. Anlass war der Kieler Wärmegipfel,

veranstaltet vom Stadtwerkeverband VSHEW (Verbands der Schleswig-Holsteinischen

Energie- und Wasserwirtschaft).





Exemplarisch stellten drei kommunale Stadtwerke aus Brunsbüttel, Neustadt und

Eutin ihre konkreten Planungskonzepte vor. Dabei wurde deutlich, wie vielfältig

und komplex sich die Wärmewende in Städten und Gemeinden gestalten kann. Die

Stadtwerke zeigten damit plastisch auf, dass es keine einheitlichen Konzepte

gibt, die in allen Stadtwerken gleichermaßen funktionieren würden.



Während Brunsbüttel beispielsweise auf die Nutzung industrieller Abwärme setzt,

verfolgt Neustadt die Integration von Großwärmepumpen in Kombination mit

Meerwasserwärmetauschern. In Eutin hingegen erfolgt eine integrierte

Wärmeplanung, die gleichzeitig auch die Erneuerung der Strom-, Wasser-,

Abwasser- und Glasfasernetze umfasst. Ziel aller Ansätze ist es, Synergien zu

nutzen, Kosten nachhaltig zu senken und Belastungen für die Bürgerinnen und

Bürger gering zu halten.



Minister Goldschmidt zeigte sich beeindruckt vom Umfang und der Qualität der

vorgestellten Konzepte. Er würdigte das Engagement der kommunalen Versorger

ausdrücklich als maßgeblichen Erfolgsfaktor für die Wärmewende in

Schleswig-Holstein.



Neben den Fortschritten berichteten die Stadtwerke jedoch auch von erheblichen

praktischen Herausforderungen: So erweisen sich die Suche nach geeigneten

erneuerbaren Energiequellen sowie verfügbaren Flächen im städtischen Bereich als

komplex und zeitaufwendig. Trotz dieser Schwierigkeiten treiben die Stadtwerke

ihre Planungen konsequent voran und bereiten sich intensiv auf die Umsetzung der

notwendigen Infrastrukturmaßnahmen vor.



Im Dialog mit Minister Goldschmidt formulierten die Teilnehmer zudem klare

politische und regulatorische Erwartungen:



- Rechtliche Klarstellung zur Nutzung von Trinkwasserwärme mittels

Wärmetauschern.

- Personelle Verstärkung kommunaler Bauämter zur zügigeren Bearbeitung von

Genehmigungsverfahren.

- Einführung eines landesweiten Finanzierungsinstruments zur Sicherstellung

günstiger Kreditkonditionen.

- Verbesserung der Eigenkapitalbasis kommunaler Unternehmen.

- Eindeutige Abgrenzung und bessere Koordination bestehender Förderprogramme zur

Vermeidung von Zielkonflikten, insbesondere zwischen Wärmepumpenförderung und

leitungsgebundenen Systemen.



Die Diskussionsergebnisse des Gipfels sollen in den kommenden Monaten innerhalb

der Stadtwerke und der Politik verarbeitet werden, um die Umsetzung der

Wärmewende gemeinsam engagiert weiter voranzutreiben.



Zum VSHEW: Der Verband der Schleswig-Holsteinischen Energie- und

Wasserwirtschaft (VSHEW) vertritt als Wirtschaftsverband die Interessen von rund

50 kommunalen Stadt- und Gemeindewerken sowie Versorgungsbetrieben in

Schleswig-Holstein und Niedersachsen. Sie erzielen zusammen einen Gesamtumsatz

von über einer Milliarde Euro. Die VSHEW-Mitgliedsunternehmen versorgen mehr als

eine Million Schleswig-Holsteiner und Niedersachsen mit Strom, Gas, Wasser und

Kommunikationstechnik und beschäftigen mehr als 2.500 Menschen.



