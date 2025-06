Sammelklage gegen Vodafone knackt 100.000er Marke

mediacool schrieb 09.06.25, 09:05

Back to 1 Euro! Ich bin ja ein großer Supporter. Nicht morgen, aber auch nicht in 10 Jahren. Ich würde in Deutschland sogar soweit gehen alles außer Mobilfunk bei guter Gelegenheit zu verkaufen, um das Geschäftsmodell konformer zu gestalten. Diese Ausflüge der Vergengenheit waren verbranntes Geld und leider nicht zielführend. Man sollte sich eher an Unternehmen, wie T-mobile US orientieren

https://uk.finance.yahoo.com/news/forecast-1-vodafone-share-price-064100147.html