Wie Anleger den richtigen Börsen-Mentor finden - und woran sie schwarze Schafe sofort erkennen (FOTO)

Backnang (ots) - Der Einstieg an der Börse ist für viele Anleger eine

Herausforderung. Ein erfahrener Börsen-Mentor kann hier den entscheidenden

Unterschied machen. Doch mit dem Boom des Marktes ist auch die Zahl fragwürdiger

Anbieter gewachsen. Ewald Mader und Adrian Rausch von der Mader & Rausch Wealth

Mastery GmbH setzen auf ein strukturiertes System, das Investitionen planbar und

transparent macht - ohne spekulative Risiken oder hektisches Trading.



Erfolgreich an der Börse zu investieren, ist für viele Menschen ein

erstrebenswertes Ziel, doch der Weg dorthin ist häufig mit zahlreichen Hürden

gepflastert. Ohne klare Orientierung verlieren sich Anleger nur allzu leicht im

Dickicht aus Zahlen, Charts und Anlagestrategien, ohne zu wissen, wie sie ihr

Geld sicher und langfristig anlegen können. Gleichzeitig hat der boomende Markt

nicht nur seriöse, sondern auch fragwürdige Anbieter hervorgebracht. "Viele

Anleger fühlen sich von der Vielzahl an Informationen und Anbietern

überwältigt", berichtet Ewald Mader von der Mader & Rausch Wealth Mastery GmbH.

"Ohne klare Orientierung wird das Investieren schnell zum Glücksspiel. Zudem

besteht das Risiko, dass Kunden an schwarze Schafe geraten."







können", fährt Adrian Rausch fort. "Ein kompetenter Mentor schafft Klarheit im

Informationsdschungel und schützt vor teuren Fehlentscheidungen. So gelingt der

Weg zu nachhaltigem Vermögensaufbau." Mit mehr als 40 Jahren Erfahrung im

Finanzmarkt haben Ewald Mader und Adrian Rausch nicht nur erfolgreich mehrere

Unternehmen aufgebaut, sondern auch ein klares System entwickelt, mit dem

Anleger ihr Vermögen eigenverantwortlich sichern und ausbauen können - ohne

spekulative Risiken, ohne Abhängigkeit von Banken und ohne blinde Investitionen.

Ihr Ansatz basiert auf wissenschaftlich geprüften Prinzipien, die sich nicht nur

bei Privatanlegern bewährt haben, sondern auch von nationalen und

internationalen Vermögensverwaltern genutzt werden. Woran Anleger einen seriösen

Mentor erkennen und wie sie schwarze Schafe sofort entlarven, veranschaulichen

Ewald Mader und Adrian Rausch von der Mader & Rausch Wealth Mastery GmbH anhand

der folgenden fünf Punkte.



1. Selbstbestimmung statt Abhängigkeit



Ein seriöser Börsen-Mentor verfolgt stets ein klares Ziel: Anleger zu befähigen,

ihr Kapital selbstständig zu managen. Drängen Mentoren ihre Kunden stattdessen

in komplizierte Produkte, um sie von ihren Dienstleistungen abhängig zu machen,

ist Vorsicht geboten. Bei der Wealth Mastery erhalten die Kunden über einen

