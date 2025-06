LOCKTON ÜBERSTEIGT IM GESCHÄFTSJAHR 2025 EINEN UMSATZ VON 4 MILLIARDEN US-DOLLAR, ANGETRIEBEN VON BRANCHENFÜHRENDEM ORGANISCHEM WACHSTUM UND UNERMÜDLICHEM KUNDENFOKUS

Globale Ausrichtung und Ernennung von Führungskräften sorgen dafür, dass Lockton das fünfte Jahr in Folge ein zweistelliges organisches Wachstum verzeichnet

KANSAS CITY, Missouri, 16. Juni 2025 /PRNewswire/ -- Lockkton, Inc., der weltweit größte unabhängige und privat geführte Versicherungsmakler, erzielte im Geschäftsjahr zum 30. April 2025 einen weltweiten Umsatz von 4,0 Milliarden US-Dollar, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (Compound Annual Growth Rate, CAGR) von mehr als 16 % in den letzten fünf Jahren entspricht.