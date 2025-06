Markt-Rallye: DAX, Dow Jones & S&P 500 mit starken Kursgewinnen!

Entwicklung der Indizes

Am heutigen Handelstag verzeichnen alle beobachteten Indizes deutliche Kursgewinne. Der deutsche Leitindex DAX steht aktuell bei 23.693,55 Punkten und verzeichnet ein Plus von 1,13%. Der MDAX, der die mittelgroßen Unternehmen abbildet, zeigt eine ähnliche positive Entwicklung und liegt bei 30.016,69 Punkten, was einem Anstieg von 1,16% entspricht. Der SDAX, der kleinere Unternehmen umfasst, führt die Liste der deutschen Indizes mit einem Zuwachs von 1,20% an und erreicht 16.895,29 Punkte. Auch der TecDAX, der die Technologiewerte abbildet, kann mit einem Plus von 1,19% auf 3.848,21 Punkte zulegen. Auf internationaler Ebene zeigt der Dow Jones ebenfalls eine positive Tendenz und notiert bei 42.599,70 Punkten, was einem Anstieg von 1,02% entspricht. Der S&P 500, der die 500 größten börsennotierten US-Unternehmen umfasst, kann mit einem Plus von 1,18% auf 6.044,55 Punkte ebenfalls kräftig zulegen. Insgesamt zeigen die heutigen Kursentwicklungen eine einheitlich positive Stimmung an den Märkten, wobei der SDAX mit einem Plus von 1,20% die stärkste Performance unter den deutschen Indizes aufweist.Auch international zeigt sich ein optimistisches Bild, angeführt vom S&P 500 mit einem Zuwachs von 1,18%. Siemens Energy führt die DAX-Werte mit einem Anstieg von 4.65% an, gefolgt von Sartorius Vz. mit 3.75% und Daimler Truck Holding, das um 2.33% zulegte.Im Gegensatz dazu verzeichnete BMW einen Rückgang von -1.81%, während Symrise und Beiersdorf mit -3.62% und -4.46% ebenfalls stark verloren.Im MDAX sticht Aroundtown mit einem Plus von 4.46% hervor, gefolgt von TUI mit 4.17% und AIXTRON, das um 4.03% zulegte.HelloFresh fiel um -2.95%, während Evotec und DWS Group mit -3.05% und -3.06% ebenfalls im Minus landeten.PVA TePla führt die SDAX-Werte mit einem Anstieg von 5.96%, gefolgt von SMA Solar Technology mit 5.78% und Alzchem Group, das um 4.92% zulegte.Elmos Semiconductor verzeichnete einen Rückgang von -2.08%, während Friedrich Vorwerk Group und SCHOTT Pharma mit -2.86% und -3.33% ebenfalls schwächelten.Im TecDAX zeigt Kontron mit 4.04% die beste Performance, gefolgt von AIXTRON mit 4.03% und Sartorius Vz. mit 3.75%.Draegerwerk fiel um -1.16%, während Elmos Semiconductor und Evotec mit -2.08% und -3.05% ebenfalls im Minus lagen.Im Dow Jones führen Goldman Sachs Group mit 2.78%, NVIDIA mit 2.77% und American Express mit 2.68% die Liste der Gewinner an.Merck & Co verzeichnete einen Rückgang von -1.32%, gefolgt von Johnson & Johnson mit -1.42% und Unitedhealth Group, das um -2.31% fiel.Im S&P 500 sticht Advanced Micro Devices mit einem Anstieg von 9.44% hervor, gefolgt von Estee Lauder Companies Registered (A) mit 7.78% und MGM Resorts mit 6.26%.Occidental Petroleum fiel um -2.92%, während Universal Health Services (B) und Northrop Grumman mit -3.12% und -3.27% ebenfalls schwächelten.