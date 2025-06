ATX erholt sich

Nachdem Israel und der Iran die gegenseitigen Angriffe über das Wochenende fortgesetzt hatten, besteht an den Märkten nun die Hoffnung, dass sich die Eskalationsspirale zumindest nicht weiter drehen wird. Wie das "Wall Street Journal" am Montagnachmittag berichtete, signalisierte der Iran Gesprächsbereitschaft über ein Ende der Feindseligkeiten und die Rückkehr zu den Atomverhandlungen.

WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat sich am Montag von den schwächeren Vortagen erholt. Der ATX stand zum Handelsende 1,04 Prozent höher bei 4.400,44 Punkten. Damit bügelte er die Verluste der beiden Vortage aus und kehrte zur 4.400-Punkte-Marke zurück, an der er sich zuvor seit rund einem Monat orientiert hatte. Für den ATX Prime ging es um 0,93 Prozent auf 2.209,50 Zähler hoch.

Druck von den Aktienkursen nahm auch, dass die Ölpreise ihre Gewinne vom Freitag zu einem Teil wieder abgaben, was die Inflationsängste dämpfen dürfte. Hier verwiesen Marktbeobachter darauf, dass die Straße von Hormus als wichtige Schifffahrtsroute bisher nicht unterbrochen worden sei.

Im weiteren Wochenverlauf dürfte sich das Interesse auch auf eine Reihe an Zinsentscheidungen richten. So stehen in der zweiten Wochenhälfte unter anderem die Beschlüsse der US-Notenbank Fed und der Bank of England an.

Am Wiener Aktienmarkt wurde die Entwicklung zum Wochenstart unter anderem von festeren Bankaktien angetrieben. Erste Group legten als ATX-Spitzenreiter drei Prozent zu.

Bawag und RBI erholten sich um bis zu 1,3 Prozent. Unter den übrigen Schwergewichten stabilisierten sich Andritz mit plus 1,3 Prozent, während OMV moderate 0,2 Prozent verloren. Verbund sanken um 0,6 Prozent./spa/ste/APA/jha

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur OMV Aktie Die OMV Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,83 % und einem Kurs von 61,35 auf Tradegate (16. Juni 2025, 16:24 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der OMV Aktie um +2,52 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,04 %. Die Marktkapitalisierung von OMV bezifferte sich zuletzt auf 14,49 Mrd.. OMV zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 3,0500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,3500 %.