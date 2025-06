Auswärtiges Amt holt Deutsche aus Israel

BERLIN (dpa-AFX) - Das Auswärtige Amt will deutsche Bürger aus Israel über dessen Nachbarland Jordanien ausfliegen. Am kommenden Mittwoch soll es zur Mittagszeit einen Charterflug aus der jordanischen Hauptstadt Amman nach Frankfurt geben, wie das Ministerium mitteilte.

Auch Ausreise über Ägypten möglich



Um nach Jordanien zu gelangen, können Bundesbürger mehrere Grenzübergänge nutzen. Deutsche brauchen für die Einreise nach Jordanien ein Visum, das in der Regel online beantragt wird. "In der aktuellen Sondersituation erteilen die jordanischen Grenzbehörden im Einzelfall auch 'visa on arrival' direkt an der Grenze", teilte das Auswärtige Amt mit.

Das Ministerium erklärte weiter, auch eine eigenständig organisierte Ausreise über Israels Nachbarland Ägypten sei möglich. "Für alle Fahrten gilt, dass Sie diese nur nach Abwägung aller Risiken antreten sollten und dabei insbesondere auf die Empfehlungen des israelischen Zivilschutzes achten."

Die Bundesregierung hatte zuvor angekündigt, Optionen für eine mögliche Evakuierung deutscher Bürger aus Israel zu prüfen. Nach Angaben des Auswärtigen Amtes erkundigen sich immer mehr Menschen nach Ausreisemöglichkeiten./cir/DP/jha