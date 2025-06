Gold und der Ölpreis fallen, die Aktienmärkte steigen nach westlichen (!) Berichten, wonach der Iran verzweifelt versuche, mit Israel einen Waffenstillstand zu erreichen. Der Iran sei bereit, in Sachen Uran-Anreicherung Kompromisse zu machen etc. Aber stimmt das wirklich? Die Aussagen aus dem Iran klingen jedenfalls anders: vielmehr fordert das Staatsfernsehen Israel auf, Tel Aviv zu evakuieren. man bereite den bisher größten Angriff auf Israel vor. Im Krieg stirbt die Wahrheit bekanntlich zuerst - aber eines dürfte den Mullahs klar sein: ohne die Atombombe hat das Regime keine Chance mehr, zu überleben! Insofern sind auch Aussagen westlicher Nachrichten-Agenturen mit Vorsicht zu genießen. So oder so: Israel wird nun erst einmal seine Angriffe nicht stoppen. Und der Iran? Gold und der Ölpreis, der von einer wichtigen Unterstützung wieder nach oben abprallt, könnten ein Hinweis darauf sein, dass dieser Krieg erst einmal andauern wird..

Hinweise aus Video:

Das Video "Israel-Iran-Krieg: Gold, Ölpreis: Achtung, Fake-News-Gefahr!" sehen Sie hier..