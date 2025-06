Wow, sieht diese China-Aktie jetzt gut aus!

Trotz des Handelskonfliktes zwischen den rivalisierenden Großmächten China und USA hat sich in diesem Jahr ausgerechnet der chinesische Aktienmarkt hervorragend entwickelt – und dass, obwohl China am Markt lange als der potenzielle Verlierer galt.

Diese Aktie hat BYD und Xiaomi den Rang abgelaufen!

Der Run auf chinesische Basiswerte ist im Reich der Mitte, dessen Bürgerinnen und Bürger als äußerst risikoavers gelten, nicht unbemerkt geblieben und hat viele neue Anlegerinnen und Anleger in den Markt gespült. Von dieser Entwicklung profitierte vor allem der Broker-Anbieter Futu Holdings, dessen Aktie sind in diesem Jahr bereits um 54,1 Prozent verteuert hat und die nach einem ganz starken Wochenauftakt mit zweistelligen Kursgewinnen vor einen charttechnischen Ausbruch steht:

Starke Kursgewinne, aber hohe Volatilität

Nach einem Crash der Anteile und Verlusten von fast 90 Prozent in den Jahren 2021/22 befindet sich die Aktie von Futu Holdings in einem mehrjährigen Erholungstrend. Gegenüber dem Tief bei rund 20,00 US-Dollar konnte sich die Aktie inzwischen mehr als versechsfachen. Dabei profitierte sie vor allem vom anhaltend hohen Kundenwachstum des Unternehmens, das im vergangenen Quartal 800.000 neue User hinzugewinnen und seinen Umsatz um 81,1 Prozent steigern konnte.

In den vergangenen Monaten waren Kursgewinne jedoch vom Widerstandsbereich zwischen 125 und 130 US-Dollar gedeckelt. Hier setzten zweimal scharfe Abwärtsbewegungen mit empfindlichen Verlusten für Anlegerinnen und Anleger ein. Die mehrjährige Aufwärtstrendlinie hielt den Verkaufswellen jedoch stand und sorgte für neues Kaufinteresse.

Zuletzt ist so ein steiler Aufwärtstrendkanal entstanden, mithilfe dessen die Rückeroberung der gleitenden Durchschnitte gelang. So konnten nachhaltige Verkaufssignale vermieden und die erneute Chance auf einen Ausbruch zur Oberseite gewahrt werden.

Da ist die Chance auf den Ausbruch!

Nach dem zweistelligen Plus zum Wochenauftakt hat sich die Futu-Aktie in den Widerstandsbereich zwischen 120 und 130 US-Dollar vorgeschoben. Was den aktuellen Versuch, darüber hinaus zu klettern, von den vorherigen Ausbruchsbemühungen unterscheidet, ist die Tatsache, dass die Aktie das mit Blick auf die technischen Indikatoren jetzt weniger überkauft tut, als zuvor. Damit fehlt es zwar einerseits an Rückenwind, dafür besteht andererseits mehr Raum nach oben.

An technischer Stärke fehlt es trotzdem nicht, denn der MACD hat sich erst vor Kurzem über seine Signallinie verbessert und zeigt damit einen an Fahrt gewinnenden Aufwärtstrend an, während der RSI mit 68 Punkten auf Tageskurs- und knapp 64 Zählern auf Wochenbasis fortgeschritten, aber eben nicht überkauft ist. Damit ist die Aktie in einer hervorragenden Verfassung das obere Ende des Aufwärtstrendkanals zu erreichen und damit über die Marke von 130 US-Dollar zu klettern.

Einem erfolgreichen Ausbruch auf neue Mehrjahreshochs, die in der technischen Analyse als starke Kaufsignale gelten, könnten rasch Kursgewinne von 10 bis 15 Prozent folgen, denn der nächste aus dem langfristigen Chart ableitbare Widerstand liegt erst im Bereich von 150 US-Dollar.

Fazit: Weitere Kursgewinne vorprogrammiert?

Auch die Bewertung lässt höhere Kurse mühelos zu. Das Unternehmen ist für das laufende Geschäftsjahr mit dem 15,5-Fachen seiner erwarteten Gewinne bewertet. Das liegt zwar deutlich über dem Branchendurchschnitt von 10,4, ist aber einerseits günstig im Vergleich zum historischen Mittel von 26,3 sowie andererseits gemessen am zuletzt rasanten Umsatz- und Kundenwachstum.

So liegt das Kurs-Gewinnwachstumsverhältnis von 0,77 um rund 40 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 1,24 und damit außerdem in dem Bereich, der in der Fundamentalanalyse als günstig gilt – und wo eine attraktive Bewertung auf einen technisch starken Chart trifft, da sind weitere Kursgewinne in aller Regel vorprogrammiert?

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion