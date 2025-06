Erneut israelischer Kampfjet vom Typ F-35 abgeschossen

Bereits am Freitag und Samstag hatten die iranischen Streitkräfte Abschüsse mehrerer Kampfjets gemeldet. Israels Armee dementierte zunächst die Berichte. Auch den jüngsten Vorfall bestätigte die israelische Armee zunächst nicht.

TÄBRIS (dpa-AFX) - Die iranischen Streitkräfte haben Berichten zufolge erneut einen modernen israelischen Kampfjet abgeschossen. Ein F-35-Kampfflugzeug sei in der Millionenmetropole Täbris getroffen worden, berichtete die iranische Nachrichtenagentur Tasnim. Weitere Details seien bisher nicht bekannt.

Israels Armee teilte unterdessen mit, sie greife die Boden-Boden-Raketeninfrastruktur im Westen des Iran an. Zudem habe sie bei einem weiteren Luftschlag auf zwei iranische F-14-Kampfjets auf einem Flughafen in Teheran gezielt. Die Kampfjets hätten unter anderem den Zweck, Flugzeuge des israelischen Militärs abzufangen. In einer weiteren Mitteilung hieß es, Israels Armee habe auf einer Hauptstraße zwischen Teheran und Ghom einen Lkw mit einer Abschussrampe für Boden-Luft-Raketen angegriffen.

Die Angaben ließen sich allesamt zunächst nicht unabhängig überprüfen./mee/DP/he