Klingbeil rechnet noch nicht mit Einigung mit Ländern

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) rechnet bei den Bund-Länder-Gesprächen am Mittwoch noch nicht mit einer abschließenden Einigung über das geplante milliardenschwere Steuerentlastungspaket. Der "Wachstumsbooster" sei eines der größten Investitionsprogramme auch für die private Wirtschaft, sagte der Vizekanzler am Abend beim "Ständehaus-Treff" der "Rheinischen Post" in Düsseldorf. Er werde am Dienstag den ganzen Tag mit Ländern und den Kommunen über die Frage der Steuerausfälle reden.

Klingbeil hofft auf Lösung