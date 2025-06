Treon erweitert seine Monitoring-Fähigkeiten mit der Einführung von Treon Connect Vehicle Monitoring

TAMPERE, Finnland, 16. Juni 2025 /PRNewswire/ -- Treon, ein führendes IoT-Unternehmen, gibt die Einführung von Treon Connect Vehicle Monitoring bekannt, einer leistungsstarken neuen Ergänzung der Treon Connect-Plattform. Die neue Lösung bietet Flotten- und Betriebsteams vollständige Transparenz über den Zustand, die Nutzung und die Leistung von Fahrzeugen aller Typen, Hersteller und Standorte.

Treon Connect Vehicle Monitoring lässt sich nahtlos in bestehende Betriebssysteme integrieren, sodass Unternehmen die Leistung ihrer Flotte optimieren können, ohne ihre aktuellen Tools ersetzen zu müssen. Durch die Nutzung KI-gestützter Erkenntnisse trägt die Lösung dazu bei, Kosten zu senken, die Betriebszeit der Anlagen zu erhöhen und bessere Entscheidungen zu treffen – genau zum richtigen Zeitpunkt und am richtigen Ort.



„Wir konnten beobachten, dass viele Terminalbetreiber mit isolierten Systemen zu kämpfen haben, in denen jeder Fahrzeugtyp oder jede Funktion separat verwaltet wird, häufig mit manueller Datenerfassung", erklärte Antti Kangaskoski, Leiter des Geschäftsbereichs Logistik. „Diese Lösung ändert dies, indem sie Flottendaten an einem Ort zusammenführt und sich nahtlos in bestehende CMMS-Plattformen integriert. Sie ermöglicht optimierte Wartungsabläufe und einen Wechsel von reaktiven zu proaktiven Entscheidungen, mit einer vollständigen Übersicht über alle Fahrzeuge."