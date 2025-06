Mehr als 50 % Kurschance mit Europa-Tech! SAP, Zalando, Ionos und naoo Aktie.

In der europäischen Tech-Branche herrscht Aufbruchsstimmung. Der Kontinent will sich nicht nur bei Rüstung, sondern auch im Technologiebereich von den USA unabhängiger aufstellen. Der Zoll-Streit und die Sperrung von E-Mail-Zugängen beim Internationalen Gerichtshofs durch Microsoft sorgen für einen Tech-Boom in Europa. SAP und Ionos unterstützen Schwarz Digits beim Aufbau eines Hyperscalers. Die Zalando-Aktie wird zum Kauf empfohlen. Und die Chancen für die naoo AG ein europäisches Social-Network zu etablieren, stehen wohl so günstig wie nie. Die Aktie der Schweizer dürfte vor einer Neubewertung stehen.Lesen sie den Artikel hier weiter