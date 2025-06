BERLIN (dpa-AFX) - "t-online" zum Krieg Israels gegen den Iran:

"Für den Versuch, das Gleichgewicht in der Region zugunsten Israels bleibend zu verändern, erntet Netanjahu im eigenen Land Anerkennung. Der bestmögliche Effekt wäre es, wenn die Hilflosigkeit der Mullahs einen Aufstand im Land auslösen würde. Ist das realistisch? Meist ist es so, dass Kriege erst einmal auch polarisierte Länder zusammenschweißen. Israel nach dem Massaker am 7. Oktober 2023 ist das beste Beispiel für diesen Effekt. Andererseits will Netanjahu der Schöpfer eines Groß-Israels sein, das sowohl das ganze Westjordanland als auch Gaza umfasst. Das ist vor allem der Traum der nationalreligiösen Minister in der Regierung Netanjahu. Sie arbeiten darauf hin, dass für dieses Ziel zwei Millionen Palästinenser aus Gaza vertrieben werden. Wie immer im Nahen Osten muss man auf das Beste hoffen und auf das Schlimmste gefasst sein."/DP/jha