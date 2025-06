Pressestimme 'Stuttgarter Zeitung' zum G7-Gipfel "Stuttgarter Zeitung" zum G7-Gipfel: Die Konstellation beim Gipfel in Kanada ist eine besondere. Keiner der Beteiligten will, dass die Formel "G6 plus 1" sich als Beschreibung für das Treffen öffentlich durchsetzt. Dennoch ist es fraglos so: …