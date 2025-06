Verdi-Chef Werneke fordert Milliardenausgleich für Kommunen

BERLIN (dpa-AFX) - Vor einem Spitzentreffen von Bund und Ländern warnt die Gewerkschaft Verdi vor Milliardenentlastungen für die Wirtschaft ohne finanziellen Ausgleich für die Kommunen. Solche steuerlichen Entlastungen ohne Ausgleich könnten zu einem "Risiko für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung und den demokratischen Zusammenhalt unserer Gesellschaft" werden, schreibt Verdi-Chef Frank Werneke in einem Brief an alle Ministerpräsidenten, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Die Länder sollten den entsprechenden Plänen nur zustimmen, "wenn es einen umfassenden finanziellen Ausgleich, insbesondere für die Kommunen gibt".

Kommunen droht großes Steuer-Minus