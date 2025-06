Osisko Development ernennt Susan Craig als unabhängige Direktorin in den Verwaltungsrat

"Wir freuen uns sehr, Susan in unserem Vorstand willkommen zu heißen", kommentierte Sean Roosen, Founder, Chairman and CEO. "Susan bringt eine Fülle von Erfahrungen in den Bereichen Umweltschutz, Engagement für die indigene Bevölkerung und die Gemeinden sowie Genehmigungen in einer Reihe von Rechtsgebieten und insbesondere in British Columbia mit. Ihre Führungsqualitäten bei der Durchsetzung hochkarätiger Projekte durch behördliche Rahmenbedingungen in Verbindung mit ihrem umfassenden Verständnis für die Dynamik von Gemeinden und deren Verwaltung entsprechen unseren Werten und unserer strategischen Ausrichtung. Susans Fähigkeit, technische, soziale und behördliche Erwägungen miteinander zu verbinden, wird uns beim Vorantreiben unserer Projekte von großem Nutzen sein. Ihre Erfolge beim Aufbau dauerhafter Partnerschaften mit indigenen Völkern und ihr Engagement für verantwortungsvolle Bergbaupraktiken werden unser Board weiter stärken, während wir in die nächste Wachstumsphase eintreten."

Susan Craig ist Geologin und verfügt über mehr als 35 Jahre Erfahrung in der Bergbauindustrie, wobei sie sich vor allem auf die Bereiche Regulierung, Umwelt, Soziales, indigene Völker und Beziehungen zur Gemeinde konzentriert. Ihre Karriere umfasst Projekte im Yukon und British Columbia in allen Entwicklungsstadien, von der Exploration und Genehmigung bis zur Produktion und Schließung. Sie hat ausgiebig mit börsennotierten Bergbauunternehmen, verschiedenen Regierungsebenen, indigenen Gemeinden und Industrieverbänden zusammengearbeitet. Frau Craig war auch in leitenden Positionen tätig, unter anderem als President & CEO und Director von Northern Freegold Resources.

Frau Craig hat eine entscheidende Rolle dabei gespielt, mehrere hochkarätige Projekte durch komplexe Umweltverträglichkeitsprüfungen ("EA") zu bringen. Sie war maßgeblich an der Umweltverträglichkeitsprüfung 2004 für das Galore Creek Projekt von NovaGold sowie an der Ausarbeitung eines wegweisenden Beteiligungsabkommens mit der Tahltan Nation beteiligt. Zu einem früheren Zeitpunkt ihrer Karriere, während ihrer Tätigkeit bei Viceroy Resources, gehörte sie zu dem Team, das die Goldmine Brewery Creek genehmigte und erschloss und mit der First Nation zusammenarbeitete, um eines der ersten sozioökonomischen Abkommen Kanadas umzusetzen. In jüngerer Zeit unterstützte sie die Verhandlungen mit den Ureinwohnern und die Umweltverträglichkeitsprüfungen für die Projekte Kemess Underground und Kutcho Copper.