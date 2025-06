Verletzte bei russischen Angriffen auf Kiew

KIEW (dpa-AFX) - Bei russischen Luftangriffen auf die ukrainische Hauptstadt Kiew hat es in der Nacht Berichten zufolge erneut zahlreiche Verletzte gegeben. Laut Bürgermeister Vitali Klitschko wurden mindestens 16 Menschen bei Angriffen mit Drohnen verletzt, wie das Portal "The Kyiv Independent" berichtete. Eine Frau sei in ernstem Zustand.

Klitschko schrieb demnach auf Telegram auch von mehreren Bränden. Zudem gebe es Raketendrohungen. Dem Bericht zufolge hörten Reporter Drohnen- und Raketengeräusche und zahlreiche Explosionen in der Stadt. Der Leiter der Kiewer Militärverwaltung habe Schäden an einem Kindergarten im Südosten der Stadt gemeldet.