Weiterer Raketenbeschuss aus Iran

TEL AVIV (dpa-AFX) - Der Iran hat Israel nach Angaben des israelischen Militärs in der Nacht abermals angegriffen. Berichte über Verletzte gab es jedoch zunächst nicht. Die Bevölkerung könne die Schutzräume wieder verlassen, teilte die Armee mit. In den Stunden zuvor hatte der Iran wiederholt einzelne Raketen abgefeuert. Auch dabei war laut Berichten niemand zu Schaden gekommen. Ein Sprecher der iranischen Revolutionsgarden hatte der staatlichen Nachrichtenagentur Irna zufolge angekündigt, die neue Welle an Angriffen auf den Erzfeind Israel werde bis zum Morgen "ununterbrochen fortgesetzt"./ln/DP/stk