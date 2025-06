37 0 Kommentare A.F.Y.R.E.N.: Neue Produktionsphase mit AFYREN NEOXY gestartet!

AFYREN hat mit AFYREN NEOXY die kontinuierliche Produktion erreicht und plant, die Kommerzialisierung zu beschleunigen. Mehrere hundert Tonnen biobasierter Säuren wurden produziert und durchlaufen die Qualitätsprüfung. Mit Verträgen über 165 Millionen Euro plant das Unternehmen, die Produktionskapazität zu erhöhen und Engpässe zu beseitigen. AFYREN strebt an, drei Produktionsstätten zu errichten, die bei voller Auslastung 150 Millionen Euro Umsatz erzielen sollen. Als Greentech-Unternehmen bietet AFYREN biobasierte, kohlenstoffarme Produkte durch eine einzigartige Fermentationstechnologie an und ist seit 2021 an der Euronext Growth in Paris notiert.

wO Newsflash 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.