Queclink erweitert seine europäische Präsenz mit einem neuen Büro in Zagreb, Kroatien

Mit mehr als 73 Millionen IoT-Geräten in über 170 Ländern baut Queclink seine globale Präsenz weiter aus, um der steigenden Nachfrage nach intelligenteren und besser vernetzten Technologien gerecht zu werden. Das Büro in Zagreb ergänzt die bestehenden Standorte in den Vereinigten Staaten, China, Brasilien und Mexiko und unterstützt die übergeordnete Strategie des Unternehmens, durch lokale Präsenz in wichtigen Märkten nah am Kunden zu sein.

ZAGREB, Kroatien, 17. Juni 2025 /PRNewswire/ -- Queclink, ein weltweit führender Anbieter von IoT- und Telematiklösungen, hat eine neue Niederlassung in Zagreb, Kroatien, eröffnet und damit sein langjähriges Engagement auf dem europäischen Markt bekräftigt. Der neue Standort stärkt die Fähigkeit des Unternehmens, Kunden vor Ort zu unterstützen und gleichzeitig das Wachstum in Großbritannien und Europa zu beschleunigen.

„Europa war schon immer eine Schlüsselregion für Queclink", erklärte Alejandro Patino, VP of Global Sales. „Mit der Eröffnung unseres Büros in Zagreb investieren wir in eine noch engere Zusammenarbeit mit unseren Partnern, um schneller reagieren, effektiver zusammenarbeiten und ihnen dabei unterstützen zu können, vernetzte Lösungen sicher auf den Markt zu bringen."

Zagreb wurde aufgrund seiner strategisch günstigen Lage an der Schnittstelle zwischen Mittel- und Südosteuropa ausgewählt, wodurch es sich ideal für die Unterstützung benachbarter EU-Länder eignet. Das Büro wird sich auf die regionale Geschäftsentwicklung, den technischen Support und den Kundendienst konzentrieren und plant, im Laufe des Jahres praktische Produktworkshops und Partnermeetings zu veranstalten.

Die Expansion baut auf der wachsenden Präsenz von Queclink in ganz Europa auf. Im Vereinigten Königreich hat das Unternehmen im vergangenen Jahr eine Produktreihe von Dashcams mit künstlicher Intelligenz eingeführt, die einen Jahresumsatz von 5,4 Mio. USD erzielt. In der DACH-Region sowie in Spanien und Frankreich arbeitet Queclink aktiv mit lokalen Partnern zusammen, um fortschrittliche Tracking- und Flottenmanagementlösungen anzubieten, von denen viele darauf ausgelegt sind, die Einhaltung immer komplexerer regionaler Vorschriften zu unterstützen.

„Es geht nicht nur darum, eine Adresse in der Region zu haben, sondern darum, unsere Arbeitsweise weiterzuentwickeln", fügte Patino hinzu. „Dieser neue Standort in Zagreb ermöglicht es uns, uns besser auf die lokale Marktdynamik einzustellen und diese in unsere nächsten Innovationen umzusetzen. Es ist ein Schritt in Richtung einer anpassungsfähigeren, erkenntnisorientierten Zukunft für Queclink in Europa."

Queclink ist nun seit 16 Jahren weltweit tätig und weiterhin führend in den Bereichen vernetzte Fahrzeugtechnologie, Asset-Tracking, Videotelematik und industrielles IoT. Das Unternehmen unterstützt Unternehmen weltweit dabei, das volle Potenzial der Konnektivität auszuschöpfen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2711296/Queclink_Opens_New_Office_Zagreb_Croatia.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/queclink-erweitert-seine-europaische-prasenz-mit-einem-neuen-buro-in-zagreb-kroatien-302483441.html