AMD mit starkem Long-Signal

Die erfolgreiche Rückkehr in einen längerfristigen Aufwärtstrend durch einen Sprung über den Buy-Trigger von 121,83 US-Dollar wurde bereits in der technischen Besprechung vom 3. Juni 2025 erörtert, nun konnte zumindest ein Tagesschlusskurs oberhalb dieser Kaufmarke gesetzt werden. Das erhöht die Chancen auf einen weiteren Lauf der AMD-Aktie zunächst an 146,38 und darüber in den Bereich von 158,28 US-Dollar und bietet sich weiterhin für ein Long-Investment beispielshalber über den Turbo-Call-Optionsschein WKN DY9L1Q an. Im Idealfall untermauert AMD dieses Signal noch auf Wochenbasis. Auf der Unterseite sollte es jetzt aber unter keinen Umständen mehr zu Verlusten unter ein Niveau von 114,70 US-Dollar kommen, weil dies den bullischen Vorstoß vollkommen zunichtemachen würde und Abschlagsrisiken zunächst auf 100,00 und im schlimmsten Fall auf die Jahrestiefs bei 76,48 US-Dollar sprunghaft zunehmen würden.

Trading-Strategie: