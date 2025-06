RBC stuft BOEING CO auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Boeing auf "Outperform" belassen. Dass der US-Flugzeugbauer am ruhigen ersten Tag der Paris Airshow überhaupt keine Aufträge erhalten habe, sollte auch angesichts der jüngsten Erfolge im Nahen Osten nicht groß überraschen, schrieb Ken Herbert in einem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Der Fokus bei Boeing und beim US-Triebwerksbauer GE Aerospace liege weiter auf dem jüngsten Flugzeugabsturz in Indien und dessen Auswirkungen. Die Anleger seien für die kurzfristigen Aussichten der Amerikaner weiter positiv gestimmt. Konkurrent Airbus habe den ersten Tag der Veranstaltung erwartungsgemäß klar dominiert. Herbert konstatierte eine generelle Stimmungsverbesserung in der Branche mit Blick auf die Lieferketten und ein anhaltendes Vertrauen in das Ersatzteil- und Wartungsgeschäft./gl/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 16.06.2025 / 19:53 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.06.2025 / 19:53 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

