DAX hält die Unterstützung – In New York gehen die Anleger wieder ins Risiko

Das kann man nur damit erklären, dass viel Geld im Umlauf ist, das angelegt werden will. Außerdem haben die Unternehmen gezeigt, dass sie anpassungsfähig sind, und wenn die Gewinne in den Bilanzen stimmen, greifen die Anleger zu.

Insbesondere in New York ist die Lust am Risiko wieder zurückgekehrt. Die Indizes an der Wall Street bewegen sich in Richtung ihrer Rekordhochs, und das trotz der Eskalation im Nahen Osten. Der DAX hat seine Unterstützung bei 23.300 Punkten verteidigt, aber die Musik spielt mal wieder in New York. Dort haben die Kurse Nachholpotenzial. Und die Konsolidierung im DAX tut gut, nachdem die Kurse in den vergangenen Wochen bereits von Rekord zu Rekord geeilt sind.