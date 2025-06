Droht ein US-Eintritt in den Krieg?

US-Präsident Donald Trump hat Maßnahmen ergriffen, die auf eine mögliche Verschärfung der Situation hindeuten. Am Montag forderte er die Bevölkerung von Teheran auf, die Stadt zu evakuieren. Das könnte auf ein umfangreiches Bombardement der iranischen Hauptstadt hindeuten, in der bis zu 17 Millionen Menschen leben.

Trump erklärte auf seiner sozialen Plattform Truth Social in Großbuchstaben, dass "Iran keine Nuklearwaffen haben darf" und kritisierte die iranische Führung dafür, ein von ihm ausgehandeltes Abkommen zur Eindämmung des iranischen Nuklearprogramms abgelehnt zu haben. Diese scharfe Rhetorik verstärkt die Befürchtungen, dass die USA möglicherweise direkt in den Konflikt eingreifen könnten.

Die israelischen Luftangriffe haben bereits zahlreiche iranische Militärführer und Nuklearwissenschaftler getötet, wobei Iran laut eigenen Angaben 224 Todesopfer zu beklagen hat. Israel behauptet, die Kontrolle über den iranischen Luftraum übernommen zu haben und setzt seine Angriffe fort, um Teherans Waffenprogramme zu zerschlagen. Laut Berichten aus Israel plant das Land, die Offensive auszuweiten, um "diese beiden Bedrohungen" dauerhaft zu eliminieren – ein Hinweis darauf, dass eine schnelle Beendigung des Konflikts nicht in Sicht ist.

Auf der internationalen Bühne hat sich der Druck erhöht, einen Friedensschluss zu erreichen. Die G7-Staaten forderten eine Deeskalation, während Frankreichs Präsident Emmanuel Macron erklärte, dass ein US-Engagement für einen Waffenstillstand in diesem Konflikt hilfreich wäre. Trump hingegen deutete an, dass er möglicherweise eine Lösung anstrebe, die jedoch auf der Bedingung beruht, dass Iran seine nuklearen Ambitionen aufgibt.

Wirtschaftlich hat die Eskalation bereits Auswirkungen gezeigt: Der Ölpreis stieg um fast 2 Prozent nach Trumps Evakuierungsaufforderung, was die Besorgnis über mögliche Störungen im Ölhandel und in den globalen Lieferketten widerspiegelt. Die Situation bleibt volatil, mit der Möglichkeit, dass die USA nicht nur diplomatisch eingreifen, sondern auch militärisch.

Die Frage bleibt, wie weit der Konflikt noch eskalieren wird. Analysten warnen vor den potenziellen Folgen eines direkten US-Eingreifens, das nicht nur die regionalen, sondern auch die globalen Sicherheitsdynamiken erheblich verändern könnte. Während Trump offiziell betont, dass US-Truppen sich nicht aktiv an Israels Offensive beteiligen, könnte sich die Situation rasch ändern, falls Iran in den nächsten Tagen auf die Angriffe so reagiert, dass US-Einrichtungen oder -Staatsbürger gefährdet werden.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion