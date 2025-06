Japans Notenbank lässt Leitzins unverändert und will Anleihekäufe reduzieren Die japanische Zentralbank hat den Leitzins wie erwartet nicht verändert und will die Anleihekäufe reduzieren. Wie die Notenbank am Dienstag in Tokio mitteilte, bleibt der Leitzins weiterhin bei 0,5 Prozent. Die Zinsentscheidung sei einstimmig …