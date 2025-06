RBC stuft AB Inbev auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat AB Inbev mit einem Kursziel von 77 Euro auf "Outperform" belassen. Im europäischen Basiskonsumgüterbereich seien die Bierbrauer sein bevorzugter Untersektor, schrieb James Edwardes Jones in einem am Dienstag vorliegenden Branchenkommentar. Er favorisiert AB Inbev vor den ebenfalls mit "Outperform" eingestuften Carlsberg und Heineken. Die Bierbrauer profitierten von einer hohen Marktkonzentration, was das Risiko eines disruptiven Wettbewerbs verringere. AB Inbev sei vor allem wegen der breiten geografischen Aufstellung gut positioniert, um von steigenden Volumina zu profitieren. Dies spiegelten die Bewertungen nicht wider./gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 16.06.2025 / 17:41 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.06.2025 / 00:45 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Anheuser-Busch InBev Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,26 % und einem Kurs von 61,54EUR auf Tradegate (17. Juni 2025, 08:12 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: James Edwardes Jones

Analysiertes Unternehmen: AB Inbev

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 77

Kursziel alt: 77

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m