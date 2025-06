Eine rekordverdächtige Ausgabe mit 180.000 Besuchern

14.000 Start-ups 171 Nationalitäten versammelten sich an der Porte de Versailles KI steht mit über 40 % der Aussteller im Mittelpunkt 640.000 Geschäftskontakte entstanden

BEI DER VIVATECH GEHT ES UM INNOVATION

Die VivaTech 2025 war geprägt von mehr als 300 bedeutenden Ankündigungen und Produkteinführungen, wobei künstliche Intelligenz den Wandel in allen Branchen vorantrieb. Auf der AI Avenue präsentierten Start-ups wie Unitree, Buddyo, Vrai AI und Next konkrete KI-Anwendungen in verschiedenen Branchen. Zu den wichtigsten Höhepunkten gehörten die Einführung von Mistral Compute, einer für Europa konzipierten KI-Infrastruktur, und NVIDIAs erste GTC Paris, die im VivaTech stattfand.

BEI DER VIVATECH GEHT ES UM UNTERNEHMERGEIST

Über 14.000 Start-ups nahmen an der Veranstaltung teil und knüpften Hunderttausende von Geschäftskontakten in mehr als 30 Branchen. Über 3.600 internationale Investoren nahmen an der Messe teil, um die nächsten Einhörner zu entdecken und die vielversprechendsten Innovationen weltweit zu fördern.

BEI DER VIVATECH GEHT ES UM INSPIRATION

An der diesjährigen Ausgabe nahmen über 450 Referenten teil, darunter Jensen Huang (NVIDIA), Arthur Mensch (Mistral AI), Emmanuel Macron, Joe Tsai (Alibaba), Yann Le Cun (Meta), Sarah Friar (OpenAI), Thomas Wolf (Hugging Face), Mike Krieger (Anthropic), Pascal Gauthier (Ledger), Nobelpreisträger Alain Aspect, Fidji Simo (Instacart), Maya Rogers (Tetris), Cliff Obrecht (Canva) und Clara Chappaz, französische Ministerin für KI und digitale Angelegenheiten.

BEI DER VIVATECH GEHT ES UM GLOBALE ZUSAMMENARBEIT

Mit 171 Nationalitäten und mehr als 120 vertretenen Ländern hat die VivaTech erneut ihre globale Dimension unter Beweis gestellt. Mehr als 50 nationale Pavillons waren vertreten, eine Steigerung von 20 % gegenüber 2024. Delegationen aus Nord- und Südamerika, Europa, Afrika und Asien bereicherten die Vielfalt der Veranstaltung, wobei Afrika und das europäische Technologie-Ökosystem stark vertreten waren.

BEI DER VIVATECH GEHT ES UM WIRKUNG UND INKLUSION

Die erste globale Preisverleihung, die in Zusammenarbeit mit TechCrunch stattfand, würdigte Initiativen mit bahnbrechender Wirkung. Die Female Founder Challenge zeichnete Hélène Briand (Verley) aus. Der Tech for Change Award wurde Genesis für seine Arbeit im Bereich Bodengesundheit verliehen. Bei den AfricaTech Awards wurden drei herausragende Start-ups ausgezeichnet, wobei Reme-D.Inc den Hauptpreis erhielt. Die von EDF betriebene Impact Bridge bot auf 1.500 m² Platz für nachhaltige Innovationen.

BEI DER VIVATECH GEHT ES UM ERFOLG AUF GANZER LINIE

Mit 640.000 Geschäftskontakten, über 3,6 Millionen sozialen Interaktionen (+68 % gegenüber 2024) und einer Reichweite von 7 Millionen über VivaTech News (+10 %) positioniert sich die Ausgabe 2025 als unverzichtbares globales Technologie-Event.

