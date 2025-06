Gold glänzt als Krisenwährung und schlägt Staatsanleihen, Yen und Franken

Das Vertrauen in den US-Dollar und in Treasuries hat im Jahr 2025 gelitten. Auslöser hierfür waren unter anderem Donald Trumps neue Zollpolitik und die Herabstufung der US-Kreditwürdigkeit durch Moody’s. Die Folge war eine Abkehr von langlaufenden US-Anleihen und ein Renditeanstieg auf über 5 Prozent bei 30-jährigen Papieren. Auch der Dollarindex hat seit Jahresbeginn knapp 10 Prozent verloren.

Gleichzeitig zeigen klassische Alternativen Schwächen: Die japanische Zentralbank hält trotz globaler Zinswende an einem Leitzins von 0,5 Prozent fest, was Investoren abschreckt. Die Schweiz wiederum signalisiert mit einem Zinssatz von nur 0,25 Prozent und fallenden Konsumentenpreisen mögliche Negativzinsen, was ebenfalls die Attraktivität des Frankens dämpft.

Gold hingegen profitiert von geopolitischen Spannungen, Inflationssorgen und wachsender Skepsis gegenüber überschuldeten Staaten. "Es ist ein großer, liquider und apolitischer Markt", erklärte Shaokai Fan vom World Gold Council gegenüber CNBC. Für viele Anleger ist das Edelmetall die einzig wirklich krisensichere Anlageform.

Unterstützt wird die Rallye auch durch die Käufe der Zentralbanken. Im Jahr 2024 wurden weltweit erneut über 1.000 Tonnen Gold den Reserven hinzugefügt. Die EZB meldete jüngst, dass Gold den Euro als zweitgrößte Reserveposition überholt hat – ein deutliches Signal für den fortschreitenden Vertrauensverlust in staatlich kontrollierte Währungen.

Aktuell kostet eine Feinunze Gold (31,1 Gramm) 3.387 US-Dollar (Stand: 08:54 Uhr MESZ).

Keine Lust auf hohe Order- und Depotgebühren? Dann schnell zu SMARTBROKER+ wechseln: Alle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*.

*ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen Dann schnell zuAlle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*.*ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen



Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion





Die USA haben fertig! 5 Aktien für den China-Boom 5 Aktien für den China-Boom Jetzt Report kostenlos herunterladen!