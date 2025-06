Softbank verkauft Aktien von Telekom-Tochter T-Mobile US

(Wiederholung mit Präzisierung zu den Anteilen im letzten Absatz. Die Telekom hielt wegen des Stimmrechtsverbunds mit Softbank knapp 59 Prozent der Stimmrechte. Sie besaß zuletzt gut 588 Millionen Aktien und damit knapp 52 Prozent der Kapitalanteile.)

TOKIO/NEW YORK (dpa-AFX) - Der japanische Tech-Investor Softbank hat ein milliardenschweres Paket an T-Mobile-US-Aktien zu Geld gemacht. Der Mischkonzern von Milliardär Masayoshi Son verkaufte Papiere für rund 4,8 Milliarden US-Dollar (rund 4,2 Mrd Euro), wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Dienstag unter Berufung auf eingesehene Dokumente berichtete. 21,5 Millionen Anteilsscheine wechselten demnach für je 224 US-Dollar den Besitzer. Damit lag der Verkaufspreis am unteren Ende einer zuvor anvisierten Spanne und rund drei Prozent unter dem Kurs der T-Mobile-Aktien zum US-Börsenschluss am Vorabend.