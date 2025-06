TEKLYNX erreicht erweiterte Validierung für eine Vielzahl von Zebra-Druckern

ZT411 Industriedrucker

ZT231 Industriedrucker

ZD621R Desktop-Drucker

ZD421 Desktop-Drucker

ZQ521 Mobiler Drucker

ZQ320 Plus Mobiler Drucker

TEKLYNX hat außerdem native Etikettendruckertreiber für Zebra-Drucker entwickelt, die die von Zebra-Druckern erwartete Etikettenqualität und Druckgeschwindigkeit optimieren. Dank der leistungsstarken Kombination von TEKLYNX und Zebra werden Etiketten präzise und effizient vom Schreibtisch, von der Produktionslinie, von der Laderampe, vom Gabelstapler und von vielen anderen Standorten aus gedruckt.

„Unsere Partnerschaft mit Zebra hat maßgeblich dazu beigetragen, unseren Kunden einen außergewöhnlichen Mehrwert zu bieten", erklärte Travis Wayne, Product Manager bei TEKLYNX International. „Mit den TEKLYNX-Lösungen und nativen Treibern für Zebra-Drucker konnte einer unserer Kunden die Etikettengenauigkeit um 98 % verbessern." Dies wurde durch die Implementierung eines sicheren Etikettenfreigabeprozesses und die Automatisierung des Etikettendrucks direkt aus SAP auf Zebra-Drucker ermöglicht. Unsere fortlaufende Partnerschaft und erweiterte Validierung mit Zebra unterstreicht unser Engagement für die Bereitstellung solider Lösungen, die die betriebliche Effizienz von Herstellern weltweit verbessern."

Mit dem Enterprise Testing Program von Zebra können berechtigte Vertriebspartner die Interoperabilität ihrer Software- und Hardwarelösungen mit ausgewählten Zebra-Produkten testen, um die spezifischen Anforderungen der Benutzeranwendungen zu erfüllen.

Zebra ist ein weltweit führender Anbieter von Lösungen zur Digitalisierung und Automatisierung von Arbeitsabläufen an vorderster Front. Das Unternehmen unterstützt Unternehmen bei ihrem Wachstum durch verbesserte Transparenz der Ressourcen, vernetzte Mitarbeiter an vorderster Front und intelligente Automatisierung.

Erfahren Sie mehr über die leistungsstarke Kombination von TEKLYNX und Zebra unter teklynx.com/zebra.

Informationen zu TEKLYNX International

TEKLYNX International sorgt für besser funktionierende Lieferketten. Heute vertrauen mehr als 750 000 Unternehmen in mehr als 170 Ländern auf integrierte Barcodes und RFID-Etikettendesign-Lösungen von TEKLYNX sowie den Menschen hinter den Lösungen, um Barcode-Etikettierungsvorgänge effizient, präzise, sicher und branchenkonform zu gestalten. Mit mehr als 30 Jahren Erfahrung ist TEKLYNX aufgrund seiner zuverlässigen Software und seines erstklassigen Kundendienstes weltweit führend. Um mehr darüber zu erfahren, wie die TEKLYNX-Community Unternehmen aller Branchen weltweit unterstützt, besuchen Sie bitte teklynx.com oder rufen Sie TEKLYNX in Ihrer Region an. Barcode Better mit TEKLYNX.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1736243/5335927/TEKLYNX_International_Barcode.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/teklynx-erreicht-erweiterte-validierung-fur-eine-vielzahl-von-zebra-druckern-302477994.html