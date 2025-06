Smartphone statt Schaufenster - Kunden shoppen mehr, aber nicht in der Filiale (FOTO)

Bonn (ots) - Von Produktauswahl hin zu Modebewusstsein, von Ausgaben bis

Vom Bummeln zum Scrollen: Wie drastisch der Einfluss von Mode-Apps auf dasKaufverhalten der Menschen in Deutschland ist, zeigt die Simon-KucherFashion-App-Studie. Mehr als ein Viertel der Befragten (28 Prozent) kauft durchdie Apps in Summe häufiger Kleidung ein. Eine Belebung für die Filialen?Mitnichten! Denn rund ein Drittel (31 Prozent) kauft seit Nutzung der Appsseltener in Filialen ein.Shopping-Frequenz und Ausgabenhöhe steigen"Weniger Filialbesuche, aber höhere Shopping-Frequenz: Durch Mode-Appsverschiebt sich der Umsatz aufs Smartphone!", resümiert Martin Mattes, Partnerim Consumer Sektor von Simon-Kucher. "Mode-Apps sind keine Begleiter mehr - siesind die treibende Kraft hinter dem Einkauf." Nicht nur in der Frequenz, sondernauch der Ausgabenhöhe. So gibt ein Fünftel der App-Nutzenden (19 Prozent) an,mehr Geld zu investieren."Der Impulskauf entsteht heute beim Scrollen"Rabatte treiben zusätzlich: Mehr als ein Drittel (35 Prozent) lässt sich bei derProduktauswahl von Rabatten in der App leiten, 42 Prozent kaufen dadurch mehr."Der Impuls zum Kauf entsteht heute nicht mehr vor dem Regal, sondern beimScrollen!", weiß Markus Goller, Partner bei Simon-Kucher. "Wer Fashion-Appsnutzt, wird viel öfter Kaufreizen ausgesetzt. Jedes noch so kleine Signal kannhier zum Kauf verleiten."Fashion-Apps schaffen das Gefühl zu sparen - selbst wenn der Warenkorb wächstWie tiefgreifend der Einfluss von Mode-Apps ist, zeigt sich auch am