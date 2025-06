Infomaniak macht E-Mail-Verschlüsselung für alle Nutzer*innen kostenlos (FOTO)

Zürich (ots) - Nach der Lancierung von my kSuite, der kostenlosen Lösung für

unabhängige E-Mail-Dienste und einen unabhängigen Online-Arbeitsbereich,

erreicht der Schweizer Cloud-Anbieter Infomaniak einen weiteren Meilenstein: Ab

sofort ist die Verschlüsselung von E-Mails für alle Nutzer*innen verfügbar. Die

Funktion kann beim Versand per Klick aktiviert werden, funktioniert mit jedem

E-Mail-Anbieter und ermöglicht den Schutz sensibler Daten (Forschung und

Entwicklung, Gesundheit, Finanzen usw.) unter vollständiger Einhaltung des DSG

und der DSGVO - und das alles ohne technische Komplexität.



E-Mail-Verschlüsselung für alle: einfach, sicher, 100% Swiss made





Die rund 3 Millionen Nutzer*innen von Infomaniak können ab heute über dieWeb-Schnittstelle von Infomaniak Mail verschlüsselte E-Mails versenden. Diesezusätzliche Sicherheitsstufe steht allen Nutzer*innen kostenlos zur Verfügung,einschliesslich der vollständig kostenlosen my kSuite-Konten. Letztere bieteneine E-Mail-Adresse mit 20 GB, 15 GB für Dokumente und Fotos sowie eineOnline-Office-Suite, die mit Microsoft Word, Excel und PowerPoint kompatibelist."Wir haben diese zusätzliche Sicherheitsstufe entwickelt, um insbesondere densteigenden Datenschutzanforderungen in sensiblen Bereichen wie Forschung,Gesundheit, Finanzen oder Recht gerecht zu werden", macht Marc Oehler , CEO vonInfomaniak, deutlich.Dank dieser Neuerung können Fachpersonen jetzt sensible Daten wieLohnabrechnungen, medizinische Dokumente oder Bankdaten austauschen - unterstrikter Einhaltung der schweizerischen und europäischenDatenschutzanforderungen.Robuste Verschlüsselung ohne KomplexitätInfomaniak hat ein Verschlüsselungssystem entwickelt, das auf anerkanntenStandards ( OpenPGP, ECC, AES-256-GCM ) beruht und eine unabhängige Architekturaufweist, die vollständig in der Schweiz gehostet wird . Beim Verfassen einesE-Mails wird die Verschlüsselung per Klick aktiviert.1. Die Nutzerin bzw. der Nutzer verfasst ihre / seine Nachricht wie gewöhnlichüber die Web-Schnittstelle von Infomaniak Mail (https://ksuite.infomaniak.com/mail ). Die Verschlüsselung kann vor demVersand auf Wunsch per Klick aktiviert werden.2. Die Nachricht wird zunächst über eine sichere HTTPS-Verbindung an die Servervon Infomaniak übermittelt. Zu diesem Zeitpunkt ist sie zwar noch nichtverschlüsselt, aber bereits vor jeglichem Abfangen geschützt.3. Nach Eingang auf dem Server wird der Inhalt vor dem Versand automatisch vonden Infomaniak-Servern verschlüsselt, einschliesslich Anhängen mit einerGrösse von bis zu 25 MB. Die verschlüsselte Nachricht wird dann über SMTPversendet und verschlüsselt auf den E-Mail-Servern gespeichert.