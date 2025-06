Airbus: Verleihen die neuen Milliardenaufträge der Aktie jetzt Flügel?

Hinzu kommt ein historischen Deal über 40 A220-Flugzeuge mit der staatlichen polnischen Fluggesellschaft LOT. Der Auftrag ist gleichzeitig die größte Investition in der Geschichte der polnischen Airline und auch die erste Bestellung bei Airbus. LOT beendet damit seine jahrzehntelange Abhängigkeit von Flugzeuglieferanten außerhalb Europas.

Pünktlich zum Auftakt der Pariser Luftfahrtausstellung setzte der Airbus mehrere Ausrufezeichen. In den ersten Stunden sicherte sich der europäische Flugzeugbauer Aufträge im Wert von insgesamt 17 Milliarden US-Dollar, darunter auch Bestellungen von der saudi-arabischen AviLease und der neuen Fluggesellschaft Riyadh Air, die Airbus insgesamt 127 Maschinen abnahm.

Der Vertrag umfasst zunächst 40 Flugzeuge mit der Möglichkeit, auf bis zu 84 Maschinen zu erweitern. Dieser Schritt stellt den ersten großen Schritt in Polens Plänen dar, einen neuen Luftverkehrsknotenpunkt in Zentralosteuropa zu etablieren – der neue Zentralflughafen zwischen Warschau und Lodz, der 2032 in Betrieb gehen und 34 Millionen Passagiere pro Jahr abfertigen soll.

Der Deal, der zunächst von Reuters am Freitag berichtet wurde, ist das Ergebnis eines erbitterten Wettkampfs zwischen Airbus und dem brasilianischen Konzern Embraer. Während Embraer mit kleineren Flugzeugen antrat, setzte sich Airbus mit seiner A220-Serie durch, die besonders wirtschaftlich und für kürzere europäische Strecken geeignet ist.

Keine Lust auf hohe Order- und Depotgebühren? Dann schnell zu SMARTBROKER+ wechseln: Alle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*.

*ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen Dann schnell zuAlle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*.*ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen

Mit diesen Bestellungen festigt Airbus seine Marktführerschaft und profitiert von einem boomenden globalen Luftverkehrsmarkt, der laut neuesten Prognosen der Europäer bis 2044 auf fast 50.000 Flugzeuge anwachsen wird. Insbesondere Märkte wie Indien und China spielen eine zentrale Rolle im künftigen Wachstum der Luftfahrtindustrie. Der Auftragsboom bei der Pariser Flugshow ist ein klarer Indikator für die wachsende Bedeutung der Luftfahrtindustrie in den nächsten Jahrzehnten.

Die Airbus-Aktie lässt die Flut an neuen Aufträger bislang allerdings kalt. Dennoch sehen Analysten mittelfristig wieder steigende Kurse. "Wir sehen Airbus weiterhin als eines der attraktivsten Unternehmen in der europäischen Industrie mit einem bis 2028-29 ausverkauften Auftragsbestand und einem starken Auftragseingang", schreibt BofA-Analyst Benjamin Heelan. Mit einem Kursziel von 237 Euro sieht er vom aktuellen Niveau fast 50 Prozent Aufwärtspotenzial.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion





So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 168,02 € , was eine Steigerung von +3,70% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer