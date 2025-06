Rüstungswerte wieder unter Druck - Gewinnmitnahmen mehren sich

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der rasanten Rekordjagd mehren sich zuletzt die Rückschläge bei Rüstungswerten wie Rheinmetall . Am Dienstag gab es bei dem Dax-Mitglied wieder einen solchen um 3,3 Prozent, womit die Aktien im ebenfalls fallenden deutschen Leitindex zum Schlusslicht wurden. Für die Aktien von Renk und Hensoldt ging es im MDax auch um bis zu 2,1 Prozent bergab.

Hoffnungsvollere Nachrichten zu den Kriegsschauplätzen in der Ukraine und im Nahen Osten gab es nicht und so dürften eher Gewinnmitnahmen für die negative Entwicklung verantwortlich sein. Eigentlich wurde die Nervosität der Anleger mit Blick auf den Krieg zwischen Israel und dem Iran wieder größer, nachdem US-Präsident Donald Trump den G7-Gipfel in Kanada völlig überraschend vorzeitig verlassen und das mit der Lage im Nahen Osten begründet hatte. Die genauen Umstände seiner Entscheidung blieben zunächst im Dunkeln. Anleger stellen sich allerdings die Frage, ob die USA militärisch in den Konflikt eingreifen.