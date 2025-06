VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA / ACCESS Newswire / 17. Juni 2025 / Transoft Solutions, ein weltweit führender Anbieter von Planungs-, Analyse- und Betriebssoftware für das Transportwesen, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Firma CGS Labs übernommen hat. CGS Labs ist ein Entwickler von spezialisierten Softwarelösungen für Verkehrsinfrastrukturdesign, Wetterinformationssysteme und Umweltmonitoring.

Transoft Solutions übernimmt CGS Labs

Die BIM-Software-Suite Civil Solutions von CGS Labs für die Planung, Errichtung und Instandhaltung ist eine interessante Ergänzung des Transoft-Portfolios für den Bereich Bau und Verkehr. Transoft und CGS können auf eine langjährige Geschäftsbeziehung mit einer Reihe von Produktkooperationen zurückblicken. Daneben sind beide Unternehmen mit ihren jeweiligen Produkten AutoTURN und Autopath zur Analyse von Trassenverläufen auch wichtige Konkurrenten in der EMEA-Region.

„Wir erhoffen uns aus dem Zusammenspiel der umfassenden Design-Plattform von CGS und den bestehenden Produkten von Transoft ein beachtliches Synergiepotenzial“, so Daniel Shihundu, CEO von Transoft Solutions. „Die Kunden können mit den kombinierten Technologien beider Unternehmen und dem gebündelten Know-how zweier erfahrener Teams, die beide in den letzten dreißig Jahren eine wichtige Rolle am Markt gespielt haben, ein noch solideres und breiteres Angebot von Transoft-Lösungen für den Straßenbau erwarten. Wir freuen uns außerdem sehr, dass wir mit der CGS-Planungssoftware für Schienen und Wasserwege und den Anwendungen zur Straßenwettervorhersage für die Verringerung von Umweltauswirkungen dem aktuellen Angebot von Transoft eine neue Dimension hinzufügen können.“

Matjaž Šajn, Mitbegründer von CGS, erklärt: „Wir freuen uns sehr, die Erfolgsgeschichte von Transoft Solutions mitschreiben zu dürfen. In den letzten 35 Jahren hat CGS Labs einzigartige Softwarelösungen entwickelt, auf die Anwender weltweit vertrauen. Durch den Zusammenschluss mit Transoft sind wir in der Lage, Synergien zu schaffen und unsere Position als einer der weltweit führenden Softwareentwickler im Transportwesen zu stärken. CGS Labs bringt umfangreiche Erfahrungen auf dem Gebiet der BIM- und Wetterinformationssysteme in das zusammengeführte Unternehmen ein. Es freut uns auch, dass die Werte und Visionen beider Teams so eng miteinander korrelieren. Der Ausblick auf die Zukunft verspricht faszinierende neue Chancen für das Lernen, die Kooperation sowie Produktinnovationen für uns alle.“