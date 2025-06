Trump: Zieht er USA in den Krieg mit Israel gegen Iran?

Donald Trump verlässt den G7-Gipfel vorzeitig und teilt mit einem Post bei Truth Social mit, dass Teheran schnell evakuiert werden sollte - treibt Trump die USA also an der Seite von Israel gegen den Iran in den Krieg? Offenkundig will der US-Präsident dem Iran ein letztes Fenster für Verhandlungen geben - ansonsten aber wohl direkt eingreifen mit einem Schlag gegen die iranische Nuklear-Anlage in Fordo, die Israel nicht zerstören kann mit seinen eigenen Waffen. Für Trump ist all das auch ein großes innenpolitisches Risiko: viele seiner MAGA-Wähler lehnen eine Kriegsbeteiligung der USA strikt ab - so etwa der Social Media-Star Tucker Carlson. Ohnehin scheint der Iran immer schwächer zu werden (siehe schwächere Angriffe heute Nacht) - aber Trump will wie Netanjahu, dass wohl unumkehrbare Fakten geschaffen werden..

1. Trump verlässt G7 vorzeitig – „alle sollen Teheran sofort verlassen“

2. Aktienmärkte fallen, Ölpreis steigt – Trump mit dubioser Aussage

