Gletscherabbruch in der Schweiz verursacht Millionen-Schaden Der Gletscherabbruch im Schweizer Lötschental Ende Mai hat nach ersten Schätzungen versicherte Schäden in Höhe von 320 Millionen Franken (gut 340 Millionen Euro) verursacht. In der Summe seien Schäden an Privathäusern und Geschäften enthalten, …