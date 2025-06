Mit einer durchdachten Anlagestrategie zum Eigenheim

Leverkusen (ots) - Der Traum von den eigenen vier Wänden stellt für viele

Menschen ein zentrales Lebensziel dar. Die Investition in physische Edelmetalle

kann die Grundlage bilden, dass dieser Traum Wirklichkeit wird. Die PKM

Solutions unterstützt ihre Kunden mit einer professionellen Beratung und einer

nachhaltigen Anlagestrategie.



Edelmetalle als Baustein für die Immobilienfinanzierung





Obwohl die Immobilienpreise in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen sind,

ist das Interesse an Wohneigentum ungebrochen groß. Neben alternativen

Standorten, etwa außerhalb von Metropoloregionen, eröffnen sich durch innovative

Finanzierungslösungen Chancen für den Immobilienerwerb. Als Bestandteil einer

mittel- bis langfristigen Anlagestrategie sind Edelmetalle bestens geeignet, um

Eigenkapital für einen Immobilienerwerb aufzubauen.



Die Wertentwicklung von Gold, Silber, Platin und Palladium verläuft mit deutlich

weniger Schwankungen im Vergleich zu den internationalen Aktienmärkten. Dies

macht die Geldanlage planbarer. Zudem werden zukünftig Edelmetalle für

technologische Innovationen in der Industrie relevanter, z. B. bei der

E-Mobilität. Das stabilisiert die positive Kursentwicklung zusätzlich. Das

Edelmetalldepot "Premium Elements 4.0" wurde von der PKM Solutions

(https://pkm-solutions.de/uebersicht-2/) und der Sutor Bank entwickelt, um

Kunden langfristige Sicherheit, den Schutz vor Inflation und Währungskrisen und

das Nutzen der spezifischen Steuervorteile von Edelmetallanlagen zu ermöglichen.



Mit der PKM Solutions ins Wohneigentum investieren



"Durch eine Investition in Gold, Silber und Co. eröffnen sich attraktive

Renditechancen. Eine kluge Aufteilung auf verschiedene Edelmetalle ist hierbei

ebenso entscheidend wie ihre professionelle Verwahrung", erklärt das Team der

PKM Solutions (https://pkm-solutions.de/) . Der führende Direktvertrieb für

physische Edelmetalldepots in Deutschland setzt auf exklusive Produktstrategien

und innovative Finanzkonzepte, die durch faire Geschäftsbedingungen und eine

transparente Kostenstruktur abgerundet werden.



Mit dem steuerfreien Verkauf der Edelmetalle ist es möglich, Notargebühren, die

Grunderwerbssteuer, den Grundbucheintrag oder den Eigenkapitalanteil bei der

Kreditvergabe finanziell stemmen zu können. "Kapitalanleger sollten die

Haltefrist von nur einem Jahr im Auge behalten, damit die erzielten Gewinne

steuerfrei bleiben", rät die PKM Solutions.



