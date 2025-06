Mehr Beschäftigte für Bildung und Kinderbetreuung / Insgesamt 1,8 % mehr Beschäftigte im öffentlichen Dienst als 2023

WIESBADEN (ots) - Rund 5,4 Millionen Menschen in Deutschland waren 2024 nach

vorläufigen Ergebnissen im öffentlichen Dienst beschäftigt (Stichtag 30. Juni

2024). Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) zum Tag des öffentlichen

Dienstes am 23. Juni 2025 mitteilt, waren das 95 900 Beschäftigte oder 1,8 %

mehr als ein Jahr zuvor. Damit arbeiteten 2024 knapp 12 % aller Erwerbstätigen

in Deutschland im Staatsdienst. Hohe Zuwächse waren vor allem bei den Schulen,

Hochschulen und Kindertageseinrichtungen zu verzeichnen.



Über 1 Million Beschäftigte an Schulen





Mit über 1 Millionen Beschäftigten stellen die allgemeinbildenden und

beruflichen Schulen den personalstärksten Aufgabenbereich des öffentlichen

Dienstes dar. Bis Mitte 2024 stieg bei den Schulen die Zahl der Beschäftigten

innerhalb eines Jahres um 19 500 oder 1,9 % auf 1 047 900. Dabei stieg die Zahl

der angestellten Beschäftigten um 0,9 % auf rund 354 800 (+3 200), die der

Beamtinnen und Beamten um 2,4 % auf 693 200 (+16 300).



Zahl der Erzieherinnen und Erzieher in 15 Jahren mehr als verdoppelt



Der seit Jahren anhaltende Personalzuwachs bei kommunalen

Kindertageseinrichtungen setzte sich weiter fort: Mitte 2024 waren dort 289 900

Personen beschäftigt und damit 11 000 oder 4,0 % mehr als ein Jahr zuvor.

Langfristig betrachtet hat sich die Zahl der Erzieherinnen und Erzieher von 2009

bis 2024 mehr als verdoppelt (+102 % oder +4,8 % durchschnittlich pro Jahr).



Mehr Personal an Hochschulen



Das Personal an Hochschulen einschließlich Hochschulkliniken stieg innerhalb

eines Jahres um rund 14 200 Personen (+2,3 %). Insgesamt waren am 30. Juni 2024

im Hochschulbereich 636 100 Personen beschäftigt und damit rund 41 % mehr als 15

Jahre zuvor.



Weitere Informationen:



Weitere Ergebnisse zum Personal des öffentlichen Dienstes sind über die

Themenseite "Öffentlicher Dienst" im Internetangebot des Statistischen

Bundesamtes verfügbar.



Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen

und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter

www.destatis.de/pressemitteilungen.



Weitere Auskünfte:

Öffentlicher Dienst

Telefon: +49 611 75 4105

www.destatis.de/kontakt



Pressekontakt:



Statistisches Bundesamt

Pressestelle

www.destatis.de/kontakt

Telefon: +49 611-75 34 44



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/32102/6056828

OTS: Statistisches Bundesamt