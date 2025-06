Formycon - Aktie unter Druck - 17.06.2025

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Formycon in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +1,01 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Formycon Aktie damit um -5,42 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +19,33 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Formycon auf -47,91 %.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,49 % geändert.

Formycon Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -5,42 % 1 Monat +19,33 % 3 Monate +1,01 % 1 Jahr -41,14 %

Informationen zur Formycon Aktie

Es gibt 18 Mio. Formycon Aktien. Damit ist das Unternehmen 471,64 Mio.EUR wert.

Formycon Aktie jetzt kaufen?

