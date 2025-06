Ölpreise legen zu - Eskalation im Iran-Israel-Krieg befürchtet

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Dienstag mit der Furcht vor einer Eskalation im Krieg zwischen Israel und dem Iran gestiegen. Im Vergleich zu den vergangenen Handelstagen hielten sich die Kursbewegungen aber vorerst in Grenzen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im August kostete 74,08 US-Dollar und damit 85 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI zur Lieferung im Juli stieg um 74 Cent auf 72,51 Dollar.

Zu Beginn der Handelswoche waren die Ölpreise noch in einer Gegenbewegung nach dem jüngsten Höhenflug gefallen. Zuletzt hat sich aber die Furcht der Anleger vor einer Eskalation der Lage im Nahen Osten wieder verstärkt, nachdem US-Präsident Donald Trump die Einwohner der Millionenstadt Teheran zur Flucht aufgefordert hatte.

Allerdings blieb unklar, was der Beweggrund für Trumps Evakuierungsaufruf für die Hauptstadt des Iran war. Sollte es zu einer Eskalation des Krieges kommen, befürchten Investoren auch eine Sperrung der wichtigen Schifffahrtsroute durch die Straße vom Hormus am Zugang zur ölreichen Region am Persischen Golf.

"Der Markt ist nervös, aber die schlimmsten Szenarien für Lieferunterbrechungen sind noch nicht eingepreist", kommentierte Rohstoffexpertin Vandana Hari vom Analysehaus Vanda Insights in Singapur die Marktstimmung./jkr/jsl/stk