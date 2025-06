UBS stuft IAG Pence auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für International Airlines Group (IAG) mit einem Kursziel von 285 Pence auf "Neutral" belassen. Die jüngste politische Eskalation im Nahen Osten dürften die europäischen Fluggesellschaften begrenzt über Flugrouten in die Region, eine mögliche Nachfrageschwäche wegen konjunktureller Folgen und den Einfluss der Ölpreise auf die Gewinne zu spüren bekommen, schrieb Jarrod Castle in einem Branchenkommentar vom Montag. Wizz Air sei am stärksten, Easyjet dagegen am wenigsten in der Region engagiert. Die Airlines sollten über Absicherungsgeschäfte zumindest kurzfristig gegen steigende Ölpreise gefeit sein./gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 16.06.2025 / 11:02 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.06.2025 / 11:02 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die International Consolidated Airlines Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,34 % und einem Kurs von 3,753EUR auf Tradegate (17. Juni 2025, 10:33 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Jarrod Castle

Analysiertes Unternehmen: IAG Pence

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 2,85

Kursziel alt: 2,85

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m