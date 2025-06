"Christoph Hansa" fliegt weiter in Gelb (FOTO)

München (ots) -



- ADAC Luftrettung bleibt Betreiber des Rettungshubschraubers in Hamburg

- Vertrag für Luftrettung bis 2035 verlängert

- Bisher mehr als 40.000 Einsätze in 35 Jahren



Die gemeinnützige ADAC Luftrettung bleibt für weitere zehn Jahre Betreiber des

Rettungshubschraubers "Christoph Hansa". Die Entscheidung für eine Fortführung

der Partnerschaft mit den fliegenden Gelben Engeln hat die Hansestadt Hamburg

jetzt nach einem EU-weiten Ausschreibungsverfahren bekannt gegeben. Somit können

die ADAC Luftrettung und das BG Klinikum Hamburg die erfolgreiche Zusammenarbeit

fortschreiben. Der neue Vertrag hat eine Laufzeit bis 30. Juni 2035.





"Mit unserem Angebot konnten wir die Hansestadt Hamburg davon überzeugen, dassdie notfallmedizinische Versorgung aus der Luft bei uns auch weiterhin in denbesten Händen liegt. Die positive Entscheidung gibt uns wichtigePlanungssicherheit in Bezug auf die Arbeitsplätze vor Ort, unsere internenPlanungen sowie die Zukunft der ADAC Luftrettung in Hamburg. Die Bevölkerungkann sich weiterhin auf unsere hochprofessionelle Hilfe verlassen", sagteFrédéric Bruder, Geschäftsführer der ADAC Luftrettung gGmbH."Christoph Hansa" ist schneller Notarztzubringer und fliegende Intensivstationin einem. Die Station am BG Klinikum Hamburg in Boberg entspricht modernstenStandards und erfüllt alle geltenden EU-Vorschriften. Die Hamburger Crew bestehtaus drei Piloten der ADAC Luftrettung, denen Stationsleiter Michael Gommevorsteht, 15 Notärztinnen und Notärzten des BG Klinikums Hamburg, geleitet vonDr. Tim Lange, sowie fünf Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitätern des BGKlinikums, geleitet von Jörn Öllrich. Die Einsatzbereitschaft beginnt täglich um8 Uhr und dauert bis Sonnenuntergang, spätestens 21 Uhr. HubschrauberführendeLeitstelle ist die Rettungsleitstelle der Feuerwehr Hamburg (Notruf 112).Jörg Sauermann, Amtsleiter der Feuerwehr Hamburg: "Durch die Vergabe desRettungshubschraubers wird die luftgebundene rettungsdienstliche Versorgung inHamburg sowie über die Stadtgrenzen hinaus weiterhin auf höchstem Niveaugewährleistet. Die Feuerwehr Hamburg freut sich auf eine gute und professionelleZusammenarbeit. Die Patientinnen und Patienten können sich auch in Zukunft aufein hochspezialisiertes Einsatzmittel verlassen, das eine exzellentemedizinische Versorgung sicherstellt."Dr. Harald Müller, Vorsitzender der Geschäftsführung des BG Klinikums Hamburg:"'Christoph Hansa' ist bereits seit 35 Jahren am BG Klinikum Hamburg stationiertund seitdem ist der ADAC ein verlässlicher Partner an unserer Seite. Wir freuenuns sehr, dass die erfolgreiche Zusammenarbeit auch ein 45-jähriges Jubiläum