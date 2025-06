Deutschlands Qualitäts-Sieger 2025 / Qualität als Kaufkriterium - Über 43.000 Kundenurteile - Award würdigt die stärksten Anbieter in 66 Kategorien

Hamburg/Köln (ots) - Ob Dienstleister oder Hersteller - wer hohe Qualität

bietet, überzeugt zunehmend die Kundschaft. Verbraucherinnen und Verbraucher

sind heute eher bereit, für Qualität mehr zu bezahlen. Genau hier setzt der neue

Award "Deutschlands Qualitäts-Sieger" an. Erstmalig zeichnen das Deutsche

Institut für Service-Qualität und ntv Unternehmen aus, die mit besonderer

Qualität punkten ( Veröffentlichungshinweis: http://www.ntv.de/tests ).



Insgesamt 43.467 abgegebene Kundenmeinungen bilden die Grundlage für die

Auszeichnung der Qualitäts-Sieger in 66 unterschiedlichen Award-Kategorien, die

die Vielfalt der deutschen Wirtschaft widerspiegeln. "Welche Unternehmen in

Sachen Qualität halten, was sie versprechen, macht unser neu ins Leben gerufener

Award sichtbar. Die Ergebnisse stellen somit eine wichtige Orientierungshilfe

für jedermann dar", so Bianca Möller, Geschäftsführerin des Deutschen Instituts

für Service-Qualität.







Orientierung sind Kernanliegen unserer Wirtschaftsberichterstattung. Der neue

Award ergänzt dieses Profil und zeigt den Verbraucherinnen und Verbrauchern,

welche Unternehmen führend in puncto Qualität sind."



Im Rahmen der bevölkerungsrepräsentativ angelegten Verbraucherbefragung über ein

Online-Panel wurde die Kundenzufriedenheit mit Unternehmen in den Bereichen

Qualität der Produkte/Dienstleistungen, Angebot, Kundenservice und

Zuverlässigkeit untersucht. Dabei fanden vielzählige Einzelaspekte

Berücksichtigung, etwa die Wertigkeit, Langlebigkeit und Ausführung der

Produkte, der Nutzen und die Funktionalität, die Erfüllung von

Kundenbedürfnissen, die Zuverlässigkeit der Produkte und Dienstleistungen, die

Kontaktmöglichkeiten per Telefon, E-Mail, Chat und Social Media, die Qualität

der Reaktionen auf Kundenanfragen sowie der Informationswert und die Usability

der Websites. Zudem floss die Weiterempfehlungsbereitschaft in das Ergebnis ein.

Es wurden 932 Unternehmen bewertet; in die Einzelauswertung gelangten 561

Anbieter, für die 100 Kundenstimmen eingingen. Je nach Größe der Branche und

Anzahl der bewerteten Unternehmen gibt es pro Kategorie bis zu drei Preisträger.



PREISTRÄGER "DEUTSCHLANDS QUALITÄTS-SIEGER 2025"



(alphabetische Reihenfolge)



Reise & Mobilität



Autoreifen: Bridgestone,



Busreisen (Veranstalter): Leitner Reisen, SZ-Reisen, Wörlitz Tourist



E-Bikes (Spezialisten): Kalkhoff, Riese & Müller



Fahrradanhänger: Croozer, Hauck, Thule

